Группа в поддержку Ивана Сафронова запустила флешмоб и петицию с требованием разрешить журналисту позвонить матери

Инициативная группа в поддержку бывшего спецкора «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова запустила онлайн-флешмоб и петицию с требованием разрешить журналисту позвонить матери. В октябре Сафронов попросил ФСБ разрешить ему поздравить мать с днем рождения по телефону, однако следователь отказал, сославшись на то, что телефонные разговоры, «могут быть использованы Сафроновым для скрытого обмена информацией и выполнения разведывательных заданий иностранной спецслужбы», — конец цитаты. Инициативная группа, в которую входят друзья, родственники и коллеги Сафронова, считает действия ФСБ жестоким и абсурдными, а такие формулировки – бесчеловечными.

Сафронова обвиняют по делу о госизмене. Своей вины он не признаёт и отказывается давать показания, требуя уточнить суть обвинений.