Пермский краевой суд заменил реальный срок на условный Александру Шабарчину – участнику акции с манекеном Путина в тюремной робе. Шебарчина в августе приговорили к 2-м годам колонии. Второй подсудимый, Даниил Васильев, получил условный срок, а третий. Александр Котов, оправдан.