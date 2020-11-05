Пермский краевой суд заменил реальный срок на условный Александру Шабарчину – участнику акции с манекеном Путина в тюремной робе. Шебарчина в августе приговорили к 2-м годам колонии. Второй подсудимый, Даниил Васильев, получил условный срок, а третий. Александр Котов, оправдан.
2020-11-05T13:32:40+03:00
2020-11-05T13:41:21+03:00
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13:32, 05 ноября 2020
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