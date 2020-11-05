Московский городской суд снова не смог отобрать присяжных для рассмотрения уголовного дела двух старших сестер Хачатурян. Они обвиняются в убийстве отца.
По версии следствия, мотивом преступления стала личная неприязнь. Действия девушек квалифицированы как убийство группой лиц по предварительному сговору. Сами девушки и их защита утверждают, что долгое время они подвергались насилию и издевательствам со стороны отца. Сестры признали вину.
Мосгорсуд снова не смог отобрать присяжных для рассмотрения уголовного дела двух старших сестер Хачатурян
Московский городской суд снова не смог отобрать присяжных для рассмотрения уголовного дела двух старших сестер Хачатурян. Они обвиняются в убийстве отца.