Российские власти признают, что в некоторых регионах есть сбои в борьбе в коронавирусом. Президенту об этом известно, — заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. С вопросами о списке таких регионов Песков предложил обращаться в правительственный штаб по борьбе с коронавирусом.

В России второй день подряд выявлено более 19-ти тысяч новых случаев заболевания. За сутки зафиксировано 292 летальных исхода.