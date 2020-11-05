В зданиях правительства Москвы с сегодняшнего дня работает система электронной регистрации сотрудников и посетителей. На входе в здание они должны зарегистрировать свой номер телефона, отсканировав QR-код или отправив SMS на номер 7377. В мэрии пояснили, что это позволит оповещать людей о возможном риске заражения коронавирусом. Подобная система впервые была введена в ночных заведениях Москвы, напоминает Интерфакс.