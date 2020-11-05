В зданиях правительства Москвы заработала система QR-кодов, как в ночных клубах

Система регистрации посетителей заработала в четверг в зданиях правительства Москвы по аналогии с ночными развлекательными заведениями, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

«С 5 ноября система чекинов (регистрации номеров телефонов на входе) внедрена в качестве эксперимента в зданиях подразделений правительства Москвы. Проходить регистрацию должны как сотрудники органов исполнительной власти, так и посетители. Это даст возможность оповещать их о возможном риске заражения коронавирусом», — говорится в публикации.

Пока система работает в зданиях, где размещены департаменты правительства Москвы, на втором этапе участниками эксперимента станут подведомственные организации.