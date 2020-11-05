Директор организации «Открытая Россия» подал в суд на Владимира Соловьёва и потребовал с него 5 миллионов рублей

Директор организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров подал в суд на теле— и радиоведущего Владимира Соловьёва и потребовал с него 5 миллионов рублей.

Претензии истца вызвали грубые высказывания в его адрес со стороны ведущего. Так Владимир Соловьёв назвал его ничтожеством и негодяем и утверждал, что исполнительный директор Открытой России якобы получает 10 тысяч долларов. Так ведущий отреагировал на слова Андрея Пивоварова, назвавшего недопустимыми высказывания борца Хабиба Нурмагомедова о президенте Франции. Ранее боец смешанных единоборств в инстаграме выложил фото Эммануэля Макрона с отпечатком ботинка на лице и грубо оскорбил главу страны. Это произошло после того как французский лидер осудил убийство в пригороде Парижа школьного учителя, показавшего ученикам карикатуры из Шарли Эбдо на пророка Мухаммеда и обещал, что страна от них не откажется. Исполнительный директор Открытой России потребовал взыскать с Соловьева 5 миллионов рублей компенсации, пишет интернет-издание znak.com. Сумму в случае выигрыша в суде Пивоваров обещал пожертвовать политическим заключенным. Размер компенсации он объяснил тем, что ранее прокремлевской бизнесмен Евгений Пригожин затребовал аналогичную сумму с политика Алексея Навального и его соратников.

Иск направлен в Дорогомиловский суд Москвы.