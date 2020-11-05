В американский Портленд ввели Национальную гвардию для пресечения беспорядков после выборов. Как сообщает офис местного шерифа, мирные митинги переросли в беспорядки. Демонстранты начали забрасывать полицейских бутылками. О волнениях также сообщают в Сиэтле, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.

Победитель президентской гонки в США до сих пор не определен, однако пока лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден. Адвокат действующего главы Белого дома Рудольф Джулиани рассказал о подаче иска в суд.

По данным телеканала Фокс Ньюс, Байден набирает 264 голоса выборщиков из 270-ти необходимых. Он может объявить о своей победе уже этим вечером, если будут обработаны все бюллетени в штате Невада, который даст кандидату необходимые шесть голосов.