Российское посольство в Австрии пока не подтверждает информацию о задержанных по делу о теракте в Вене россиянах. Ранее об этом сообщал глава полиции города.

Дипломаты находятся на связи с различными австрийскими ведомствами, в том числе с полицией, и продолжают прояснять информацию, сообщили в посольстве. При этом там отмечают, что сами силовики не обращались в дипмиссию за информацией о россиянах, которые предположительно стали фигурантами дела о стрельбе в Вене.

Российский посол в Австрии Дмитрий Любинский, между тем, ранее говорил, что среди попавших под подозрения – выходцы из Северного Кавказа. Но других подробностей он не привел.

В полиции австрийской столицы ранее сообщали о задержании около полутора десятков человек, имевших связи с устроившим теракт преступником. По словам главы ведомства, у некоторых из них было гражданство Бангладеша, Северной Македонии, Турции и России. Их подозревают в участии в террористической организации. Сколько именно среди них граждан России, не уточняется.

Стрельба в шести местах в Вене произошла в понедельник вечером. Террорист вел огонь по полицейским и посетителям различных кафе, а также прохожим. Одна из точек находилась около главной городской синагоги. В результате 4 человека погибли, 22 пострадали. Нападавший был убит.

Ответственность за теракт в Австрии взяла на себя террористическая организация «Исламское государство». Она запрещена в России.