Россия опирается на собственный опыт борьбы с коронавирусом, принимая во внимание наработки других стран – Песков

Россия опирается на собственный опыт борьбы с коронавирусом, принимая во внимание наработки других стран. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы видим, что такой спектр мер, принимаемых от страны к стране, настолько различается, и каждый опыт каждой страны имеет как положительные стороны, так и отрицательные стороны. Вместе с другими странами Россия приобрела свой опыт в борьбе с этим эпидемиологическим вызовом. И прежде всего именно на свой опыт весенний Россия и опирается. Конечно же, принимая во внимание все наработки других стран», — сказал он.

За последние сутки в России выявлено 19 404 новых случая коронавируса в 85 регионах.