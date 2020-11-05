В России налажена система экстренного реагирования на сбои в работе здравоохранения в связи с пандемией – Песков

В России налажена система экстренного реагирования на сбои в работе системы здравоохранения в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«К сожалению, в некоторых регионах мы видим сбои, об этом известно президенту. Налажена система экстренного реагирования на подобные сбои», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Д.Песков отказался называть регионы, в которых, по мнению Кремля, наблюдаются проблемы, сказав, что последние две недели они стали «хорошо известны, все эти ситуации фигурирует в СМИ».

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что необходимо поддерживать мобилизацию системы здравоохранения в стране.

«Мы всегда надеемся на лучшее и готовимся к худшему – это стандартная формула поведения. Ситуация в целом тревожная, здесь не нужно каким-то рисованием заниматься, здесь нужно просто поддерживать внутреннюю и в целом системную мобилизацию, что и происходит», — заключил он.