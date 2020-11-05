Министерство транспорта не нашло средств на ликвидацию так называемого «кладбища кораблей» в Охотском море. Газета РБК со ссылкой на протокол по итогам совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко пишет, что она поручила ведомству подготовить предложения об исключении судов из реестра затонувших. Это позволит перевести их из разряда недвижимого имущества в металлолом.

В бухте Охотского моря неподалеку от Магадана затоплены более 20 судов. Примерно половина из них принадлежит Минобороны и Росимуществу, собственники остальных неизвестны. Проблема не решается уже много лет. Президент Владимир Путин еще в 2014 году поручал утилизировать корабли, которые угрожают безопасному судоходству и создают экологические риски.