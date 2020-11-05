Почти каждый третий россиянин увеличил свои расходы во время второй волны эпидемии. Об этом говорится в исследовании портала «Рамблер» и электронной платежной системы Qiwi. В частности, люди стали больше тратить на медицинские услуги и покупку лекарств, транспорт, а также развлечения, образование и отдых. При этом две трети опрошенных признались, что не могут увеличить свои накопления, а каждый десятый стал откладывать меньше денег, чем раньше. Параллельно продолжает развиваться тенденция отказа от использования наличных. Таким способом оплачивают покупки меньше трети респондентов.