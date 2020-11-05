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12:32, 05 ноября 2020

Почти каждый третий россиянин увеличил свои расходы во время второй волны эпидемии

Почти каждый третий россиянин увеличил свои расходы во время второй волны эпидемии. Об этом говорится в исследовании портала «Рамблер» и электронной платежной системы Qiwi. В частности, люди стали больше тратить на медицинские услуги и покупку лекарств, транспорт, а также развлечения, образование и отдых. При этом две трети опрошенных признались, что не могут увеличить свои накопления, а каждый десятый стал откладывать меньше денег, чем раньше. Параллельно продолжает развиваться тенденция отказа от использования наличных. Таким способом оплачивают покупки меньше трети респондентов.



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