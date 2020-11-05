Почти каждый третий россиянин увеличил свои расходы во время второй волны эпидемии. Об этом говорится в исследовании портала «Рамблер» и электронной платежной системы Qiwi. В частности, люди стали больше тратить на медицинские услуги и покупку лекарств, транспорт, а также развлечения, образование и отдых. При этом две трети опрошенных признались, что не могут увеличить свои накопления, а каждый десятый стал откладывать меньше денег, чем раньше. Параллельно продолжает развиваться тенденция отказа от использования наличных. Таким способом оплачивают покупки меньше трети респондентов.
2020-11-05T12:32:11+03:00
2020-11-05T12:37:41+03:00
https://echo.msk.ru/news/2736984-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3342730.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:32, 05 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…