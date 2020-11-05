Песков: Ранее принятые меры по мобилизации здравоохранения позволяют удерживать ситуацию в России под контролем

Ранее принятые меры по мобилизации системы здравоохранения позволяют удерживать ситуацию с пандемией в России под контролем. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы»

«Эпидемия развивается, она продолжается, ситуация действительно весьма напряженная, но она под контролем. Удерживать ситуацию под контролем позволяют ранее принятые меры по мобилизации системы здравоохранения, как на федеральном, так и на региональном уровне», – сказал он.