В Великом Новгороде проверят состояние здания вуза, в который врезался автобус. Экспертиза должна оценить степень повреждения конструкций – сказали журналистам в университете. Авария произошла накануне вечером. Два человека, в том числе водитель погибли, восемь пострадавших госпитализированы. Всего в момент столкновения в автобусе находились 25 пассажиров.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. По предварительным данным, водитель не справилась с управлением.