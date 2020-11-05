В футбольной Лиге Чемпионов завершилась первая половина группового этапа. Российские клубы не смогли одержать за это время ни одной победы.

Зенит принимал дома римский Лацио. После двух поражений на старте турнира только победа оставляла Чемпиону России шансы на продолжение борьбы. И Александр Ерохин вывел хозяев вперед еще до перерыва. Но незадолго до финального свистка Кайседо результат сравнял. 1-1. Зенит набрал первое очко в турнире, но по прежнему замыкает турнирную таблицу группы.

Шансы Краснодара на успех в гостевом матче с Севильей оценивались весьма скромно. Тем удивительнее, что к середине первого тайма быки вели со счетом 2-0. Сулейманов мастерски исполнил штрафной, а Берг реализовал пенальти. Перед самым перерывом Ракитич один мяч отыграл. Но практически тут же Севилья осталась в меньшинстве после удаления Наваса.

Во втором тайме выяснилось, что лишний игрок стал для российского клуба таковым в буквальном смысле. Кайо на ровном месте подарил мяч сопернику. И Эн-Нисири результат сравнял. И буквально тут же марокканский форвард оформил дубль. 3-2 в пользу Севильи. По словам главного тренера Краснодара Мурада Мусаева, команда сама отдала эту игру.

Сегодня первую победу российским клубам в Еврокубках попробует принести ЦСКА, который в Лиге Европы сыграет в Нидерландах против Фейенорда.