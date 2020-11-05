Газета «Коммерсантъ» узнала подробности масштабной реформы МГУ. В результате изменений факультеты будут объединены в семь научно-образовательных школ. Издание пишет, что они появятся уже в новом семестре. Предполагается, что в рамках этих школ ученые разных направлений объединятся для работы над перспективными проектами с привлечением дополнительного финансирования.

Ранее академики и члены-корреспонденты РАН выступили против реформы факультетов МГУ. Они выразили опасение, что готовящиеся изменения угрожают всей системе высшего образования и подготовки научных кадров в стране.