Коммунисты возложат цветы к мавзолею Ленина в Москве 7 ноября, а также проведут серию одиночных пикетов – Зюганов

Коммунисты возложат цветы к мавзолею Ленина в Москве 7 ноября, а также проведут серию одиночных пикетов по всей стране. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Седьмого ноября мы в 10 утра возлагаем на Красной площади, будет большая делегация представителей всех народно-патриотических сил, все движения, левые, женские, молодежные, студенческие, ветеранские. Да, в условиях будут коронавируса и маски, и перчатки. По всем городам, по всем городам, по всем поселкам будут одиночные пикеты в защиту прав трудящихся. Интервал будет соблюден. Это будет одна их самых массовых акций. Будет массовый прием в партию и комсомол будет торжественное шествие Великого Октября», — сказал он.

Ранее сообщалось, что коммунисты впервые планирует празднование годовщины Октябрьской революции 7 Ноября без массовых демонстраций. Из-за пандемии коронавируса основные выступления перенесут в онлайн.