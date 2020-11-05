Для России одинаково невыгодна победа Трампа и Байдена на выборах президента США – Зюганов

Для России одинаково невыгодна победа Дональда Трампа и Джозефа Байдена на выборах президента США. Такое мнение высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Трамп за последние четыре года ни одной войны не развязал, НАТО сокращает. С другой стороны, он обещал, что будет дружить с Россией, но тем не менее 40 с лишним санкций нам впаяли. Что касается Байдена, он нас вообще назвал «врагом номер один» и, сказал, будет душить изо всех сил. Хрен редьки не слаще. Главное – укреплять свою страну, учить помогать, развивать экономику, осваивать новые технологии», — сказал он.

Г.Зюганов подчеркнул, что раскол в американском обществе вокруг президентских выборов опасен для стабильности внутри страны и баланса сил во всем мире.

Согласно текущим данным, кандидат в президента США от демократической партии Джо Байден набрал 50,4 процентов голосов, за кандидата в президенты от республиканцев, действующего главу государства Дональда Трампа, проголосовали 48 процентов избирателей. Подсчет голосов продолжается – из-за того, что многие избиратели голосовали по почте, подведение итогов может затянуться на несколько дней.