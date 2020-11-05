Пермский краевой суд заменил фигуранту дела о «манекене Путина» реальный срок на условный. Активиста Александра Шабарчина освободили из-под стражи в зале суда.

В августе Шабарчина приговаривали к двум годам колонии. Все из-за привязанного к столбу манекена с изображением президента Владимира Путина, который появился два года назад в центре Перми. Манекен был в тюремной робе, на нем были написаны слова «Военный преступник» и «Лжец». Под следствием оказались не только Шабарчин, который является активистом местного штаба Алексея Навального, но и еще два участника акции — всех их обвинили в хулиганстве. Но один из них получил условный срок, а второй был оправдан.

Таким образом, под стражу взяли только Шабарчина. Прокуратура, впрочем, посчитала этот приговор слишком мягким и подала жалобу. Трое подсудимых свою вину отрицали, а Шабарчин говорил, что его действия были художественным перформансом. Теперь же вместо двух лет колонии он получил такой же срок, но условный – активиста освободили из-под стражи прямо в зале суда.

Будет ли прокуратура обжаловать решение Пермского краевого суда, пока неизвестно.