В России второй день подряд выявили более 19 тысяч новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По состоянию на утро в пределах страны зарегистрированы 19 404 новых случая заражения. Это несколько меньше, чем днем ранее – было 19 768. За сутки от инфекции в России умерли еще 292 человека, всего же в списке скончавшихся уже почти 30 тысяч человек. С начала пандемии от коронавируса в мире умерли уже около миллиона двухсот тысяч человек. Больше всего смертей от вируса — в США, Бразилии и Индии. Накануне умерли 9763 заражённых — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса. Столь высокого числа смертей за сутки в мире не было за всё время эпидемии. В нашей стране по-прежнему, больше всего заболевших в Москве, прирост свыше 5200, в Подмосковье — 588, в Петербурге более тысячи заболевших, активно выявляются новые случаи заболевания и в Нижегородской области.

Власти российской столицы заявляют, что ситуация с COVID-19 на этой неделе в городе вновь обострилась. В мэрии приняли решение продлить режим дистанционного обучения для школьников с 6 по 11 классы еще на две недели, до 22 ноября.