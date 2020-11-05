Газета РБК узнала о том, что Сбер ищет варианты покупки интернет-изданий Лента.ру и Газета.ру. Они входят в группу Рамблер, в которой на прошлой неделе кредитная организация увеличила свою долю до 100%. У консолидации Сбербанком группы Рамблер есть нюанс – закон не позволяет банку стать владельцам интернет-СМИ. Поэтому, как рассказали РБК два федеральных источника, кредитная организация обратилась в администрацию президента для обсуждения вариантов. Пока партнером Сбербанка был предприниматель Александр Мамут, сторонам удавалось обойти ограничение.