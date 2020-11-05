На фоне пандемии Дания полностью уничтожает популяцию норок в стране. У животных была обнаружена особо устойчивая мутация коронавируса. Об этом сказала премьер-министр Метте Фредериксен. К истреблению норок, чья популяция оценивается примерно в 15-17 миллионов особей, привлекают полицию, армию и национальную гвардию. Глава правительства отметила, что если этого не сделать, вакцинация людей от коронавируса рискует стать менее эффективной – ее слова приводит агентство Рейтер. Мутация была обнаружена во время исследования Государственного института сывороток Дании.
2020-11-05T11:32:03+03:00
2020-11-05T11:32:03+03:00
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11:32, 05 ноября 2020
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