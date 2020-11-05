В Москве фотокорреспонденты разных СМИ пришли на акцию солидарности с избитым коллегой. Журналисты выстроились у обменного пункта, возле которого вечером 3-го ноября сотрудники ЧОП напали на фотографа газеты «Коммерсантъ» Анатолия Жданова. Об этом сообщает Телеграм-канал «Пул №3». Инцидент произошел возле дома №18 на Кутузовском проспекте. Фотокорреспондент выполнял редакционное задание – снимал витрины обменных пунктов с курсами валют. Внезапно на него напали люди в форме охранников и потребовали удалить снимки, а после решили отобрать камеру, однако Жданову удалось вырваться и убежать, — сообщает «Коммерсантъ».

О возбуждении уголовного дела пока официально не сообщалось.