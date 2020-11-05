В Перми суд заменил осужденному по делу о «манекене Путина» реальный срок на условный. Об этом пишет юридическая служба «Апология протеста», адвокаты которой представляют интересы активиста Александра Шабарчина в суде.

Приговор трем местным жителям вынесли в середине августа. Их обвиняли в хулиганстве. Один получил год условно, другого оправдали. Позапрошлой осенью они выставили манекен с маской президента и подписью «Военный преступник» на улице.