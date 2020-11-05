Лидер ЛДПР Лидер ЛДПР Жириновский считает неприкосновенность экс-президента гарантией эффективной работы главы государства. Об этом политик сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«За» нужно голосовать, потому что иначе, у действующего президента любого будут повязаны руки. Любой глава государства совершает действия, которые не всем нравятся, и не всегда могут быть положительные последствия. Здесь нужна безопасность для руководителя, чтобы он смелее принимал решение. Иначе, без такого закона, президент будет действовать медленно слабо и практически не успеет принять необходимые решения. Огромная страна – здесь требуется действия иной раз, меры которые могут вызывать на первом этапе недовольство", — сказал он.

В Жириновский подчеркнул, что неприкосновенность экс-президента также обеспечит своевременный уход главы государства со своего поста.

«Иначе президент будет оставаться на своем посту, столько, сколько ему потребуется, чтобы обезопасить себя и членов семьи. То есть мы заставим его не уходить со своего поста. Раз нет безопасности после ухода, тогда и уходить не надо», — заключил он.

В Госдуму внесли законопроект, меняющий процедуру лишения бывших президентов неприкосновенности. Как сообщается в СМИ, документ предполагает запрет на преследование экс-главы страны и после того, как он сложил свои полномочия.