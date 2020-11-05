В различных городах США после выборов Президента страны проходят массовые акции. В протестах принимают участие как сторонники демократов, так и республиканцев.

Губернатор американского штата Орегон Кейт Браун распорядилась о введении в Портленд Национальной гвардии для наведения порядка на улицах, где после выборов вспыхнули протесты. Об этом сообщила сегодня газета USA Today. По данным издания, правоохранительные органы фиксируют «широкомасштабные правонарушения. Поступали сообщения об актах вандализма.

Полиция Нью-Йорка арестовала более 20 человек, которые устраивали поджоги и вступили в столкновения с силами правопорядка. Демонстрации также прошли и в других городах США. По данным СМИ, более 500 протестующих были арестованы в Миннеаполисе (штат Миннесота). Победитель президентской гонки пока не определен. По последним данным, небольшой перевес сохраняется на стороне демократа Джона Байдена.

Ранее эксперты предсказывали, что победа любого из кандидатов может повлечь за собой массовые протесты на улицах страны.