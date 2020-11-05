Лидер КПРФ Зюганов выступил против законопроекта о неприкосновенности экс-президентов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против законопроекта о неприкосновенности экс-президентов. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Неприкосновенность должна быть гарантирована своей честностью и достойной работой. Она прежде всего должны быть гарантирована выполнением тех обязательств, которые дает тот или иной кандидат, когда идет в президенты. Если его избрали, он обязан ежегодно отчитываться. Главный контролер в данном случае законодатель. В нынешней системе власть президента не ограничена, у него полномочий больше чем у царя и фараона вместе взятых, он неподконтролен. Поэтому неприкосновенность бессмысленно ему давать, потому что он обязан отвечать за свои обещания, за свои дела и поступки. Я против неприкосновенности президента в нынешних условиях», — сказал он.

В Госдуму внесли законопроект, меняющий процедуру лишения бывших президентов неприкосновенности. Как сообщается в СМИ, документ предполагает запрет на преследование экс-главы страны и после того, как он сложил свои полномочия.