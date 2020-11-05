Госдума рассмотрит внесенный законопроект об изменении процедуры лишения неприкосновенности бывшего президента

Госдума рассмотрит внесенный в парламент законопроект об изменении процедуры лишения неприкосновенности бывшего президента. Как пояснили в профильном комитете нижней палаты, инициатива связана с необходимостью законодательно обеспечить ранее принятые поправки в конституцию.

Бывший глава государства, согласно замыслу авторов проекта документа, получит право на неприкосновенность вне зависимости от периода исполнения им президентских полномочий. Об этом агентству «РИА новости» сообщил глава сенатского комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас. Покинувший свой пост президент, а фактически на данный момент таковым является только Дмитрий Медведев, по действующему законодательству не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им только в период исполнения президентских полномочий. Экс-президент не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру, если эти действия осуществляются в ходе производства по делам, связанным с исполнением им полномочий главы государства. Теперь указание на эти сроки и обстоятельства исключается.

Кроме того, согласно внесенному законопроекту, если в отношении бывшего президента парламентом будут выдвинуты обвинения в госизмене, они должны быть подтверждены Верховным и Конституционным судом. Ранее в парламент был внесен и законопроект о статусе пожизненного сенатора для бывшего президента.