В России за сутки выявлено еще почти 19,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В России, по подсчетам оперативного штаба, за сутки выявлено еще почти 19,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Это на несколько сотен меньше максимального показателя, который был зафиксирован накануне. Умерших за сутки почти 300 человек. Всего с начала эпидемии в стране больше 29,5 тысяч.

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге написал об обострении ситуации с коронавирусом в городе в начале этой недели. В связи с этим градоначальник продлил дистанционное обучение для старшеклассников до 22-го ноября. Действие льготного проезда в общественном транспорте для учащихся 6-11 классов приостановлено.



Основатель общественного движения «Родители Москвы» Илона Менькова рассказала, что дистанционное обучение для школьников это неудобно.

Менькова отметила, что наиболее часто встречающиеся проблемы это качество связи, проблемы подключения к системе и сложности при усвоении материла.