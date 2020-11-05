Максимальная стоимость проезда по новому участку Центральной кольцевой дороги составит 510 рублей. Именно столько придется заплатить водителю легковой машины на отрезке от трассы М7 «Волга» до М11 «Нева». О тарифах, которые установил «Автодор», пишет газета «Коммерсантъ». Новый, уже третий по счету участок должен открыться на следующей неделе. Как отмечается, автомобили, на которых установлен транспондер от «Автодора», получат 50-процентную скидку.
ЦКАД – новая кольцевая дорога вокруг столицы, проходящая примерно в 50-ти километрах от МКАД.
Максимальная стоимость проезда по новому участку Центральной кольцевой дороги составит 510 рублей
Максимальная стоимость проезда по новому участку Центральной кольцевой дороги составит 510 рублей. Именно столько придется заплатить водителю легковой машины на отрезке от трассы М7 «Волга» до М11 «Нева». О тарифах, которые установил «Автодор», пишет газета «Коммерсантъ». Новый, уже третий по счету участок должен открыться на следующей неделе. Как отмечается, автомобили, на которых установлен транспондер от «Автодора», получат 50-процентную скидку.