Максимальная стоимость проезда по новому участку Центральной кольцевой дороги составит 510 рублей. Именно столько придется заплатить водителю легковой машины на отрезке от трассы М7 «Волга» до М11 «Нева». О тарифах, которые установил «Автодор», пишет газета «Коммерсантъ». Новый, уже третий по счету участок должен открыться на следующей неделе. Как отмечается, автомобили, на которых установлен транспондер от «Автодора», получат 50-процентную скидку.

ЦКАД – новая кольцевая дорога вокруг столицы, проходящая примерно в 50-ти километрах от МКАД.