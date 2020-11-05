Азербайджан сообщил об обстрелах со стороны Армении в районе Нагорного Карабаха. В Баку утверждают, что армянские войска нанесли удары по населенным пунктам в трех районах страны. В то же время Министерство обороны непризнанной республики сообщает о попытках атак со стороны азербайджанской армии. В Баку это отрицают.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября. Стороны не раз договаривались о прекращении огня, однако перемирие каждый раз срывалось.

Владимир Путин считает, что конфликт в Нагорном Карабахе можно было бы урегулировать мирным путем. Об этом президент сказал на видеоконференции с представителями религиозных конфессий в День народного единства.

Ранее Путин провел телефонные разговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.