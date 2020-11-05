СК Белоруссии обвинили основателей Телеграм-канала НEXTA в организации беспорядков. В отношении Степана Путило и Романа Протасевича возбуждено дело о разжигании социальной вражды. Об этом говорится на сайте ведомства. Они находятся в международном розыске. В прошлом месяце суд в Минске признал Телеграм-канал, получивший большую популярность на фоне протестов против итогов президентских выборов, экстремистским. Редакция НЕХТЫ находится в Варшаве. Впервые о возбуждении уголовного дела в отношении создателя Телеграм-канала сообщалось еще в середине августа.