СК Белоруссии обвинили основателей Телеграм-канала НEXTA в организации беспорядков. В отношении Степана Путило и Романа Протасевича возбуждено дело о разжигании социальной вражды. Об этом говорится на сайте ведомства. Они находятся в международном розыске. В прошлом месяце суд в Минске признал Телеграм-канал, получивший большую популярность на фоне протестов против итогов президентских выборов, экстремистским. Редакция НЕХТЫ находится в Варшаве. Впервые о возбуждении уголовного дела в отношении создателя Телеграм-канала сообщалось еще в середине августа.
2020-11-05T10:42:04+03:00
2020-11-05T11:01:15+03:00
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10:42, 05 ноября 2020
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