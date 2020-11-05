В Госдуму внесли законопроект, меняющий процедуру лишения бывших президентов неприкосновенности. Агентство РИА Новости со ссылкой на сенатора Андрея Клишаса сообщает, что документ предполагает запрет на преследование экс-главы страны и после того, как он сложил свои полномочия. Кроме того, в соответствии с поправками лишение неприкосновенности может произойти после того, как Госдума выдвинет обвинения в государственной измене или совершении другого тяжкого преступления, а Совет Федерации это решение утвердит.
2020-11-05T10:41:45+03:00
2020-11-05T10:52:07+03:00
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10:41, 05 ноября 2020
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