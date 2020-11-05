В Великом Новгороде устанавливают причины аварии рейсового автобуса, который врезался в здание университета. Погибли два человека, в том числе, водитель. Восемь, по последним данным, госпитализированы.

На кадрах с камеры наблюдения, снятых за секунды до столкновения — автобус на скорости выезжает на круговой перекресток. На момент аварии в нем было 26 пассажиров, все произошло около 10 вечера накануне. По предварительным данным, женщина-водитель не справилась с управлением. В соцсетях, со ссылкой на очевидцев, пишут, что она, вероятно, потеряла сознание. Автобус ЛИАЗ буквально влетел в стену здания Новгородского университета. Передняя часть машины была серьезно повреждена. Представителям экстренных служб пришлось задействовать спецтехнику, для того чтобы вызволить некоторых пассажиров. Водитель и один из пассажиров погибли, двое из пострадавших в ДТП сейчас находятся реанимации.

По факту аварии возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека.