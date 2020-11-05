Полиция задержала около 60-ти участников акции протеста на Манхэттене. Газета The New York Times пишет, что начавшаяся мирно акция, в которой приняли участие несколько сотен человек, быстро приняла агрессивный характер. Демонстранты пытались перекрыть автомобильное движение и выкрикивали лозунги с призывами поджога полицейских участков. Издание утверждает, что протестовавшие в основном сторонники кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, требовавшие признания его победы на выборах.

Победитель голосования до сих пор не определен, однако пока Байден лидирует. Телеканал Фокс Ньюс передает, что кандидат от Демократической партии набирает 264 голоса выборщиков из 270-ти необходимых. Штаб Дональда Трампа подал иски по поводу подсчета голосов.