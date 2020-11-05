Полиция Вены сообщила, что россияне есть в числе задержанных по делу о теракте, который произошёл в начале недели

Полиция Вены сообщила, что россияне есть в числе задержанных по делу о теракте, который произошёл в австрийской столице в начале недели.

По подозрению в причастности к теракту задержаны 14 человек, у некоторых из них двойное гражданство, в том числе российское. Об этом сообщил глава полиции Вены. По словам Герхарда Пюрстля, его цитирует издание Presse, всем задержанным от 18 до 28 лет у этих людей как выразился полицейский начальник «миграционное прошлое». Их подозревают в участии в террористической организации. Сколько россиян задержано не уточнили. Посол России в Австрии Дмитрий Любинский ранее рассказал о задержании по делу о нападении в центре Вены выходцев с Северного Кавказа. Подробностей он не привёл. Помимо россиян у австрийской полиции возникли вопросы к гражданам Турции, Македонии и Бангладеш, пишет газета. Стрельба в центре Вены произошла вечером в понедельник. Четыре человека погибли, более 20-ти пострадали. Полицейские застрелили одного из нападавших. Им по данным властей оказался гражданин Австрии и Северной Македонии Фейзулла Куйтим, ему было 20 лет, он был связан с радикальными исламистами. При этом министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер допускает, что предполагаемый террорист скорее всего действовал в одиночку. Силовики изучили много записей с камер наблюдения, но сообщников до сих пор не нашли.

Террористическая организация Исламское государство, запрещённая в России, взяла на себя ответственность за нападение в Вене.