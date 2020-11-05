В Москве продлен дистанционный режим обучения для школьников средних и старших классов. Соответствующий указ издал сегодня мэр столицы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник принял решение продлить дистанционное обучение школьников 6-11 классов еще на две недели — с 9 по 22 ноября.

По словам Собянина, в столице динамика вновь выявляемых случаев коронавируса в последнее время снизилась. Однако в начале недели ситуация вновь стала обостряться.

Мэр также отметил, что наряду со строгим соблюдением масочного режима и переводом части офисных работников на «удаленку» дистанционное обучение помогает стабилизировать ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

Также Сергей Собянин пообещал, что столичные власти сделают всё, чтобы дистанционное обучение было качественным.

Учащиеся средних и старших классов московских школ уже три недели обучаются удаленно из-за сложной эпидемиологической ситуации.