Росатом получит в управление Владивостокский морской торговый порт. Это главный актив группы «Феско», входить в капитал которой, впрочем, компания пока не планирует. Об этом пишет газета РБК. Издание приводит письмо президента группы Аркадия Коростелева, адресованное главе госкорпорации Алексею Лихачеву. В нем Коростелев говорит о перспективах в объединении усилий по развитию Северного морского транзитного коридора. Он напомнил, что «Феско» ежегодно доставляет на Крайний Север, Дальний Восток и в Сибирь больше 200 тысяч тонн грузов, а также перевозит около трети грузов для строящихся атомных электростанций за рубежом. Собеседники издания сумму возможных инвестиций не называют.
2020-11-05T09:36:05+03:00
2020-11-05T09:47:45+03:00
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09:36, 05 ноября 2020
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