Росатом получит в управление Владивостокский морской торговый порт. Это главный актив группы «Феско», входить в капитал которой, впрочем, компания пока не планирует. Об этом пишет газета РБК. Издание приводит письмо президента группы Аркадия Коростелева, адресованное главе госкорпорации Алексею Лихачеву. В нем Коростелев говорит о перспективах в объединении усилий по развитию Северного морского транзитного коридора. Он напомнил, что «Феско» ежегодно доставляет на Крайний Север, Дальний Восток и в Сибирь больше 200 тысяч тонн грузов, а также перевозит около трети грузов для строящихся атомных электростанций за рубежом. Собеседники издания сумму возможных инвестиций не называют.