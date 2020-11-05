Суд Петербурга рассмотрит жалобу на арест Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа, рэпера Энди Картрайта

Городской суд Петербурга рассмотрит сегодня апелляционную жалобу на арест Марины Кохал, обвиняемой в убийстве своего мужа, рэпера Энди Картрайта. По версии следствия, она расчленила тело, чтобы скрыть преступление.

Марина Кохал находится по стражей уже четыре месяца. Она не признает вину. Следователи считают, что женщина из ревности отравила, а затем расчеленила своего мужа. Впрочем, судебно-медицинская экспертиза не обнаружила признаков насильственной смерти. Сама Кохал утверждает, что расчленила Картрайта, чтобы скрыть его смерть от передозировки наркотиков. Трехлетнего сына супругов отправили в приют. Адвокат обвиняемой утверждает, что так следствие шантажирует подзащитную, требуя признательных показаний. Он подал заявление в прокуратуру и иски в суд.

Согласно последнему решению суда, Марина Кохал должна находится под стражей до конца этого года.