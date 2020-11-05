Суд в Татарстане арестовал еще трех человек по делу о нападении на полицейских. В районном суде агентству ТАСС подтвердили, что речь идет об инциденте, произошедшем в конце октября. Тогда подросток в городе Кукмор пытался поджечь здание полиции, а также напал с ножом на сотрудника МВД и был застрелен на месте. Какое отношение имеют арестованные к этому делу, не уточняется, однако известно, что они проходят подозреваемыми по обвинению в покушении на террористический акт.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать дело центральному аппарату ведомства.