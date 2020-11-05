Мэр Москвы продлил дистанционное обучение для старшеклассников еще на две недели. Согласно указу Сергея Собянина учащиеся 6-11 классов должны оставаться на онлайн-обучении до 22-го ноября. Действие льготного проезда в общественном транспорте для них приостановлено. В своем личном блоге градоначальник написал, что в начале этой недели ситуация с коронавирусом в Москве снова стала обостряться. Это, по его словам, видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций.
2020-11-05T09:34:23+03:00
2020-11-05T09:42:00+03:00
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09:34, 05 ноября 2020
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