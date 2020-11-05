За сутки от коронавируса согласно данным университета Джонса Хопкинса в мире умерли почти 9800 человек. Это максимум с начала пандемии. На этом фоне растет число людей заражённых в США.

С начала пандемии от коронавируса в мире умерли уже около миллиона двухсот тысяч человек. Больше всего смертей от новой инфекции зарегистрировано в США, Бразилии и Индии. Минувшим днем умерли 9763 заражённых — сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные университета Хопкинса. Такого большого числа смертей за сутки в мире не было за всё время пандемии. Одновременно США достигли максимума по числу новых случаев заражения коронавирусом за минувший день. Его по подсчётам агентства Рейтер выявили у более ста тысяч жителей. Всего в Америке почти 9 с половиной миллиона инфицированных, умерли более 200 тысяч человек. Тем временем в ряде стран Европы из-за ухудшения ситуации с ковидом ужесточают меры. Карантин сегодня ввели в Англии — он стал общенациональным, поскольку в других странах Британии ограничения уже действуют. До начала декабря в Англии закрыты пабы, рестораны, парикмахерские и кинотеатры. Жители не смогут выезжать в отпуск за границу или проводить его за пределами дома у себя в стране. Режим ЧП ввели в Италии. В ряде районов страны закроют магазины розничной торговли, бары, рестораны, ограничат передвижение жителей.

В России накануне был выявлен максимум за все время пандемии — почти 20 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Общее число инфицированных в нашей стране приближается к миллиону семисот человек. Почти 30 тысяч заражённых за весь период пандемии скончались.