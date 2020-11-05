Миссия наблюдателей ОБСЕ раскритиковала заявления Дональда Трампа о нарушениях на президентских выборах. Слова действующего главы Белого дома и кандидата от Республиканской партии подрывают доверие граждан к демократическим институтам, — сказал руководитель миссии в США Майкл Георг Линк.

По заявлению ОБСЕ, доказательств нарушений во время голосования нет, а сами выборы были состязательными и хорошо организованными. Миссия ОБСЕ призвала продолжить подсчет голосов после того, как штаб Трампа подал несколько исков о приостановке этого процесса из-за вероятных нарушений при работе с партийными наблюдателями.

Президент США Дональд Трамп заявил о своей фактической победе на выборах. Он отметил при этом, что демократы пытаются фальсифицировать результаты.

Трамп также назвал явку на этих выборах беспрецедентной.

По последним данным, которые приводит телеканал Фокс Ньюс, Байден набирает 264 голоса выборщиков из 270-ти необходимых. При этом сейчас он немного опережает действующего президента в штате Невада, победа в котором как раз может принести кандидату от Демократической партии недостающие шесть голосов. Как ожидается, новые данные по результатам голосования в штате обнародуют не раньше утра четверга по местному времени. В Москве будет около 8-ми часов вечера.