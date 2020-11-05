Дистанционное обучение для старшеклассников в московских школах продлевается до 22-го ноября. Это следует из указа мэра Сергея Собянина. Речь идет об учащихся 6-11 классов. Впервые такое решение было принято 19-го октября и с тех пор продлевалось.
2020-11-05T09:01:21+03:00
2020-11-05T09:05:28+03:00
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09:01, 05 ноября 2020
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