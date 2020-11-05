Парламент Германии официально отказался признавать итоги выборов в Белоруссии. В резолюции Бундестага говорится, что Александр Лукашенко обеспечил победу путем фальсификаций и зачистки электорального поля. Кроме того, в документе, на который ссылается газета РБК, осуждается силовое подавление мирных протестов, насилие против демонстрантов и применение к ним спецсредств, а также аресты лидеров белорусской оппозиции.

В конце сентября канцлер Ангела Меркель уже говорила, что Германия не признает Лукашенко легитимным президентом. Об этом же заявляли другие страны Запада, в том числе США и Канада.