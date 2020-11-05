В штабе Джо Байдена уверены, что он одержит победу на президентских выборах в США. Советник штаба кандидата от демократов Боб Бауэр подчеркнул, что у Трампа нет шансов оспорить результаты подсчета голосов в суде:

«Мы победим, мы выиграем. Мы защитим это голосование, которым Джо Байден будет избран президентом. У Трампа будет одно из самых постыдных поражений, которые когда-либо переживал президент в самом высшем суде страны».

В США также объявили о самой высокой явке на президентских выборах за последние 120 лет. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на проект United States Election Project.