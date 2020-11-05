Джо Байден выразил готовность вернуть США в Парижское соглашение по климату. Кандидат в президенты от демократической партии заявил, что сделает это в свой первый день на посту главы государства. При этом подсчет голосов на выборах все еще не закончился, однако Байден выразил уверенность в своей победе.

Накануне прошел ровно год с тех пор, как Вашингтон официально уведомил Организацию объединенных наций о выходе из договора. Президент Дональд Трамп объяснял этот шаг тем, что соглашение накладывает финансовое и экономическое бремя на США.

Новая ратификация документа была одним из предвыборных обещаний Байдена.