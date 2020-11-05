В мире зафиксирован максимальный суточный прирост умерших с коронавирусом. По данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами инфекции стали еще почти 9800 человек.

В тоже время газета The Washington Post пишет, что в США впервые с начала пандемии выявили больше 100 тысяч новых случаев заражений за сутки. За все время в стране зарегистрировано уже почти 9,5 миллионов инфицированных. Скончались свыше 230 тысяч человек.

На этом фоне многие страны вводят жесткие ограничения. В частности, сегодня в Великобритании вступает в силу повторный общенациональный карантин, а в Италии вводят чрезвычайное положение.