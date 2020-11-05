Предвыборный штаб Дональда Трамп подал иски с требованием остановить подсчёт голосов в ряде ключевых штатах

Один из исков подан в суд штата Пенсильвания. Команда президента Трампа утверждает, что демократы скрывают процедуру обработки бюллетеней от республиканцев. Власти штата накануне сообщили, что предстоит подсчитать больше миллиона бюллетеней, отправленных по почте. Трамп опасается, что благодаря этому в штате может победить его соперник Джо Байден и требует приостановить подсчет. По количеству голосов выборщиков продолжает лидировать кандидат в президенты от демократов. У Байдена по данным телеканала CNN 253 голоса, он ещё больше вырвался вперёд за счёт победы в Мичигане, у Трампа по-прежнему 213. Пенсильвания даёт победившему кандидату дополнительно 20 голосов. Пока там лидирует хозяин Белого дома с небольшим отрывом. Команда Трампа также направила иски в суды штатов Мичиган и Джорджия в последнем небольшой перевес пока сохраняет Трамп. В иске в Джорджии команда Трампа требует обеспечить исполнение законов штата при подсчете бюллетеней, отправленных по почте. Помимо этого штаб Трампа требует пересчета голосов в штате Висконсин, где по данным CNN и Fox News победил Байден. Мичиган и Висконсин ему дадут в общей сложности 26 голосов выборщиков. Если Байден также победит и в Неваде он станет новым президентом США.

Власти Мичигана уже назвали иск команды Трампа безосновательным. Там отметили, что в избирательных комиссиях тщательно подсчитывали каждый голос, следуя всем правилам, сообщает телеканал Си-Би-Эс.